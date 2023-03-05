Мир 05 марта 2023, 10:05 Появились новые кадры с места крушения грузового поезда в США Новые кадры с места крушения грузового поезда в Огайо появились в Сети YouTube

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Грузовой поезд сошел с железнодорожных путей в американском штате Огайо и перевернулся. В Сети появились новые кадры с места катастрофы.

На кадрах видно, что в потерпевшем крушение составе были как крытые вагоны, так и цистерны с неизвестной жидкостью. Разлива топлива или каких-либо веществ на видео не заметно.

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Катастрофа произошла в ночь на 5 марта. Шериф округ Кларк подтверждал, что поезд не является пассажирским. Власти не сообщали официально сведений о пострадавших или жертвах. Что стало причиной катастрофы, на данный момент также неизвестно.

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Это уже вторая подобная авария с поездом в Огайо в течение последнего месяца. В начале февраля перевозивший опасные химикаты грузовой поезд слетел с путей в Восточной Палестине. В вагонах перевозили винилхлорид и другие токсичные субстанции, начался пожар. Отравляющие вещества распространились в воздухе.