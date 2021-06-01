Появились новые кадры допроса Протасевича
Белорусский телеканал ОНТ готовит сюжет, в который войдут новые кадры допроса бывшего главреда Telegram-канала Nexta Романа Протасевича. Анонс программы появился в Сети.
В отрывке Протасевич говорит: «Уверен, меня просто подставили. Как только я это сказал, я сразу оказался в Минске».
Протасевича и его девушку, россиянку Софью Сапегу, задержали после принудительной посадки самолета, которым они летели из Афин в Вильнюс. Пилотам Ryanair белорусские диспетчеры сказали о якобы поступившем сообщении о бомбе.
Европейские страны назвали посадку самолета пиратством и объявили Белоруссии авиабойкот.
1 июня белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что обоих задержанных будут судить в Минске. Также Белоруссия готова предоставить доступ к Протасевичу представителям самопровозглашенной Луганской народной республики.
В ЛНР журналиста обвиняют в том, что он воевал в Донбассе на стороне Киева в 2014–2015 годах.
«Установлена причастность Протасевича к обстрелам мирного населения Донбасса и уничтожению гражданской инфраструктуры», — заявила представительница луганской прокуратуры.