Появились новые кадры допроса Протасевича

Белорусский телеканал ОНТ готовит сюжет, в который войдут новые кадры допроса бывшего главреда Telegram-канала Nexta Романа Протасевича. Анонс программы появился в Сети.

В отрывке Протасевич говорит: «Уверен, меня просто подставили. Как только я это сказал, я сразу оказался в Минске».

Протасевича и его девушку, россиянку Софью Сапегу, задержали после принудительной посадки самолета, которым они летели из Афин в Вильнюс. Пилотам Ryanair белорусские диспетчеры сказали о якобы поступившем сообщении о бомбе.

Европейские страны назвали посадку самолета пиратством и объявили Белоруссии авиабойкот.

1 июня белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что обоих задержанных будут судить в Минске. Также Белоруссия готова предоставить доступ к Протасевичу представителям самопровозглашенной Луганской народной республики.

В ЛНР журналиста обвиняют в том, что он воевал в Донбассе на стороне Киева в 2014–2015 годах.

«Установлена причастность Протасевича к обстрелам мирного населения Донбасса и уничтожению гражданской инфраструктуры», — заявила представительница луганской прокуратуры.