Появились новые данные о погибших в тюрьме Эквадора

Как минимум 116 человек погибли и еще 80 пострадали из-за столкновений в тюрьме Эквадора в городе Гуаякиль. Об этом заявил президент республики Гильермо Лассо.

«Это очень трагическое событие. На данный момент известно о 116 погибших и около 80 раненых. Все они заключенные», — сказал он на пресс-конференции, трансляция которой велась в Facebook.

Лассо сообщил, что подписал указ об объявлении на 60 дней чрезвычайного положения в пенитенциарной системе страны для восстановления порядка и предотвращения новых эпизодов насилия.

При этом он подчеркнул, что пока у властей нет сведений об угрозе беспорядков в других тюрьмах страны, однако такого развития событий вполне можно ожидать, учитывая случаи в других местах лишения свободы год или два назад.

Беспорядки в тюрьме в Гуаякиле прошли 28 сентября. Изначально сообщалось о 29 погибших и 42 пострадавших. Причиной случившегося назвали конфликт между представителями разных преступных группировок. Сейчас ситуация взята под контроль.