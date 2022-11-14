14 ноября 2022, 11:26
Появились кадры задержания подозреваемой в организации теракта в Стамбуле
TRTHaber: полиция Стамбула провела операцию по поимке подозреваемой в совершении теракта
Полиция Стамбула задержала подозреваемую в совершении теракта в Стамбуле. Кадрами с места проведения операции поделился местный телеканал TRTHaber.
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На них видно, что наряд полиции в рамках задержания вошел в многоквартирный дом. Возможную участницу теракта задержали в одном из жилых помещений: ее положили на пол лицом вниз и надели наручники. После этого женщину вывели к полицейским машинам.
Вместе с ней полицейские задержали еще несколько человек. О них ничего неизвестно. Также пока не сообщается причастность этих людей к теракту.
Взрыв на улице Истикляль произошел 13 ноября. По предварительной версии, бомбу подложила женщина. Ее поведение незадолго до взрыва назвал странным. На данный момент известно о 81 пострадавшем.
Позднее стало известно, что резидент России Владимир Путин выразил глубокие соболезнования главе Турции Реджепу Тайипу Эрдогану в связи со трагедией в Стамбуле. Об этом сообщил RT.
Турция
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