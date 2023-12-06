06 декабря 2023, 15:38
Появились кадры встречи Путина в Абу-Даби
РИА «Новости» показало кадры церемонии встречи Путина во время визита в Абу-Даби
Первые кадры встречи президента России Владимира Путина во время официального визита в Объединенные Арабские Эмираты разместили в Сети. Видео прибытия российского лидера в страну опубликовало РИА «Новости».
В четверг самолет российского лидера прибыл в Абу-Даби. Путина встретил министр иностранных дел страны Абдалла ибн Заид Аль Нахайян, в церемонии также приняла участие рота почетного караула армии ОАЭ.
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В ходе зарубежной поездки президент встретится с коллегой Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном, после чего отправится в Саудовскую Аравию на переговоры с принцем Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом.
Стороны обсудят вопросы сотрудничества в инвестиционной и торгово-экономической областях, обменяются мнениями о вопросах международной и региональной повестки дня, а также взаимодействии государств в многосторонних форматах.
Ранее Путин заявил, что главным торговым партнером России в арабском мире стали ОАЭ, писал RT. Он отмечал, что в 2022 году товарооборот стран вырос на 67,6%.
Россия
ОАЭ
Владимир Путин
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