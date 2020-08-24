Появились кадры с места взрыва газопровода в Сирии

Недалеко от сирийской провинции Дамаск взорвался газопровод, из-за чего произошло отключения электричества по всей стране. В Сети появились первые кадры случившегося.

После взрыва между районами Думайра и Адры возник огромный столб пламени. Данных о пострадавших и жертвах пока нет, уточнило агентство SANА.

Известно, что работу некоторых электростанций удалось перезапустить. Свет сначала дали на жизненно важные объекты. Подачу электроэнергии в сирийские провинции постепенно восстанавливают.

Пожар пока не потушен. В снятых очевидцами роликах видно огненное зарево, которое освещает все вокруг.

В министерстве нефти и минеральных ресурсов не исключили, что произошедшее могло стать результатом террористического акта. По Арабскому газопроводу голубое топливо поступает в южный регион страны. Пострадали три электростанции. Специалисты устраняют последствия полученных в результате взрыва повреждений.