Появились кадры с места столкновения катеров с россиянами на Пхукете. Погибли 2 детей

Два катера с туристами столкнулись у берегов острова Пхукет. Пострадали более 20 россиян. В Сети появились кадры с места происшествия.

В аварии, по предварительным данным, погибли два ребенка — мальчик 12 лет и шестилетняя девочка.

На пирс прибыли несколько карет скорой помощи. Всех раненых уже направили в больницы Пхукета.

Катера столкнулись, когда один из них ехал встречать гостей утром 10 февраля. Он врезался в лодку, в которой было много туристов.

Всего на двух катерах было 39 человек, уточнило издание The Phuket News. Медики оказали помощь на месте происшествия 15 пострадавшим. Еще 20 госпитализировали. Члены экипажа лодок не пострадали.

Полиция расследует причины случившегося.