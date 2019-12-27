Появились кадры с места крушения самолета Bek Air в Казахстане

В Казахстане упал пассажирский самолет авиакомпании Bek Air. На его борту, по предварительным данным, находились 100 человек — 95 пассажиров и пять членов экипажа. Известно о семи погибших. В Сети появилось видео с места крушения.

Лайнер поднялся в воздух из Алма-Аты в 07:05 по местному времени. Рейс ждали в Нур-Султане. Сначала самолет пропал с радаров. Позже стало известно, что он потерпел крушение недалеко от аэропорта.

На кадрах, снятых, предположительно, пассажирами, видны обломки воздушного судна и разрушенные постройки. В МВД Казахстана отметили, что самолет Bek Air упал рядом с жилым сектором.

На место прибыли экстренные службы. Началась эвакуация выживших с разбитого лайнера. По последним данным, погибли девять человек. Пострадавших, уточнило РИА «Новости», тоже девять. Из них шестеро — дети.

Предварительно установлено, что самолет потерял высоту, пробил бетонное ограждение и врезался в двухэтажное здание.