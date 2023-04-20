Мир 20 апреля 2023, 18:37 Появились кадры с места гибели более чем 80 человек из-за давки в Йемене Двух бизнесменов задержали после давки в Йемене, жертвами которой стали порядка 80 человек РИА «Новости»

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Давка в школе в столице Йемена Сане, в которой погибли порядка 80 человек, произошла во время раздачи благотворительных пожертвований. Кадры с места происшествия опубликовали в Telegram-канале русской службы «Би-би-си Ньюз».

Судя по видео, тела погибших уже увезли. На асфальте разбросаны кроссовки, шлепанцы и другая обувь, лежит разорванная одежда. Также на земле раскиданы смятые бутылки, а повсюду видна кровь. Специалисты осматривают место происшествия.

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Как сообщили в публикации канала со ссылкой на МВД, после массовой гибели людей правоохранители задержали двух местных бизнесменов, которые являются предполагаемыми организаторами благотворительной акции. В ведомстве уточнили, что причиной давки стала раздача помощи без согласования с местными властями.

По данным агентства AFP, погибшими считаются 85 человек. Еще более 150 пострадали, среди них 20 находятся в критическом состоянии. Очевидцы сообщали, что полицейские выстрелили в воздух для сдерживания толпы. Но из-за этого произошло повреждение электрического провода. Это вызвало еще большую панику среди участников акции.