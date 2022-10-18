Появились кадры с места аварии на «Северном потоке» | 360°

Мир 18 октября 2022, 10:54 Появились кадры с места аварии на «Северном потоке» Expressen опубликовала фото шведских журналистов с места аварии на «Северном потоке»

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Шведские журналисты совместно с норвежскими экспертами нашли и засняли поврежденный 50-метровый участок «Северного потока». Кадры с места аварии опубликовали в газете Expressen.

По словам журналистов издания, общее состояние аварийного участка может свидетельствовать о воздействии на локацию экстремальной силы.

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Журналисты шведской газеты заручились согласием на подводную съемку со стороны собственных и датских властей. Кадры были сделаны в Балтийском море на глубине 80 метров с помощью подводного дрона норвежской компании Blueye Robotics. Один из участников экспедиции, оператор съемки Тронд Ларсен, поделился мнением об источнике аварии.

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Источник фото: газета Expressen Источник фото: газета Expressen Источник фото: газета Expressen

«Повредить такой толстый металл может лишь воздействие экстремальной силы», — заключил он.

По его мнению, вдоль трубы могла возникнуть длинная трещина. Однако это лишь одна из версий аварии.

Также Ларсен отметил, что у одной части фрагментов трубопровода видны ровные острые края, а у другой наблюдается серьезное изменение металлической конструкции.