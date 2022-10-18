Появились кадры с места аварии на «Северном потоке» | 360°

18 октября 2022, 10:54
Появились кадры с места аварии на «Северном потоке»
Expressen опубликовала фото шведских журналистов с места аварии на «Северном потоке»
Шведские журналисты совместно с норвежскими экспертами нашли и засняли поврежденный 50-метровый участок «Северного потока». Кадры с места аварии опубликовали в газете Expressen.
По словам журналистов издания, общее состояние аварийного участка может свидетельствовать о воздействии на локацию экстремальной силы.
Реклама
Журналисты шведской газеты заручились согласием на подводную съемку со стороны собственных и датских властей. Кадры были сделаны в Балтийском море на глубине 80 метров с помощью подводного дрона норвежской компании Blueye Robotics. Один из участников экспедиции, оператор съемки Тронд Ларсен, поделился мнением об источнике аварии.
Реклама
Источник фото: газета Expressen
Источник фото: газета Expressen
Источник фото: газета Expressen
«Повредить такой толстый металл может лишь воздействие экстремальной силы», — заключил он.
По его мнению, вдоль трубы могла возникнуть длинная трещина. Однако это лишь одна из версий аварии.
Также Ларсен отметил, что у одной части фрагментов трубопровода видны ровные острые края, а у другой наблюдается серьезное изменение металлической конструкции.
Газопровод Северный поток — 2
Северный поток
Реклама
Реклама