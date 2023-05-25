25 мая 2023, 18:16
Появились кадры с главкомом ВСУ Залужным после сообщений о его ранении
Депутат украинской рады Пуртова опубликовала снимок с главкомом ВСУ Залужным
Совместный снимок с главнокомандующим вооруженных сил Украины Валерием Залужным опубликовала на своей странице в Instagram* депутат верховной рады от фракции «Слуга народа» Анна Пуртова. Пост она подписала фразой «Скоро все узнаете».
Фотография появилась после сообщений, что Залужный получил черепно-мозговую травму и осколочные ранения в результате ракетного удара во время поездки в Херсонскую область.
Реклама
Интригу депутат развеяла в своем Telegram-канале, репостнув видеосообщение офицера ВСУ и блогера Анатолия Штефана.
В ролике он заявил, что сегодня всех волнует состояние Валерия Залужного и появилось много информации о его здоровье.
«Я хочу раскрыть вам секрет», — заявил Штефан.
На этих словах камера развернулась и показала сидящего за столом Залужного, который всех поприветствовал и поблагодарил всех украинцев за беспокойство о его состоянии.
Накануне руководитель Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что ведомство получает сведения о состоянии главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, но разглашать их не станет, так как полной уверенности в их достоверности нет.
*Instagram — социальная сеть, принадлежит компании Meta, чья деятельность в России признана экстремистской и запрещена
ВСУ
Украина
Реклама
Реклама