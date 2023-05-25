Мир 25 мая 2023, 18:16 Появились кадры с главкомом ВСУ Залужным после сообщений о его ранении Депутат украинской рады Пуртова опубликовала снимок с главкомом ВСУ Залужным Соцсети

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Совместный снимок с главнокомандующим вооруженных сил Украины Валерием Залужным опубликовала на своей странице в Instagram* депутат верховной рады от фракции «Слуга народа» Анна Пуртова. Пост она подписала фразой «Скоро все узнаете».

Фотография появилась после сообщений, что Залужный получил черепно-мозговую травму и осколочные ранения в результате ракетного удара во время поездки в Херсонскую область.

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Интригу депутат развеяла в своем Telegram-канале, репостнув видеосообщение офицера ВСУ и блогера Анатолия Штефана.

В ролике он заявил, что сегодня всех волнует состояние Валерия Залужного и появилось много информации о его здоровье.

«Я хочу раскрыть вам секрет», — заявил Штефан.

На этих словах камера развернулась и показала сидящего за столом Залужного, который всех поприветствовал и поблагодарил всех украинцев за беспокойство о его состоянии.

Накануне руководитель Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что ведомство получает сведения о состоянии главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, но разглашать их не станет, так как полной уверенности в их достоверности нет.

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