Появились кадры работы российских саперов в спецоперации на Украине

Во время работы саперной группы на Украине их прикрывает пушка КПВТ. Вся техника инженерной разведки отработана до мелочей, рассказали журналисты телеканала «Звезда», работающие вместе с военными.

Когда работают саперы, необходимо находиться от них минимум в 20 метрах по технике безопасности. Российским военным приходится тщательно обследовать не только поля, но и укрепрайоны, поскольку и там остаются смертоносные «сюрпризы».

«Находим каждый день в большом количестве, уничтожаем на месте. Фугасы. В неуправляемом, управляемом варианте… Мы производим уничтожение боеприпасов», — сообщил старший офицер управления инженерных войск.

Он отметил, что после подрыва необходимо двигаться быстро, чтобы не привлекать внимание противника. Поблизости могут находиться диверсионно-разведывательные группы.