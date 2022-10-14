Появились кадры работы Ми-35 в зоне СВО | 360°

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Появились кадры работы Ми-35 в зоне СВО

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Экипажи транспортно-боевых Ми-35 вынуждены совершать до пяти боевых вылетов за смену, чтобы помогать бойцам работать на передовой в зоне СВО. Кадры их боевой работы показал телеканал «Звезда».

Пока украинская техника движется из одного населенного пункта в другой, российским летчикам нужно успеть отработать до того, как танки противника совершат перегруппировку.

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Помимо Ми-35, летчики работают на Ми-28 «Ночном охотнике» и легендарном «Крокодиле» — Ми-24. Они начали осваивать данную технику еще во время службы в Сирии. Весь наработанный опыт теперь реализуется на территории СВО.

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Специальная военная операция РФ на Украине

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