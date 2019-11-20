Появилось видео прибытия переданных Россией кораблей на Украину

Задержанные Россией в Керченском проливе в ноябре 2018 года корабли Украины вернулись в порт Очаков. Они были переданы Киеву после завершения необходимых процессуальных действий.

«Теоретически — провокация». Корабли могли ограбить за время пребывания в Керченском проливе Подробнее На опубликованных каналом «Звезда» кадрах видно, что причалить катерам «Никополь», «Бердянск» и буксиру «Яна Капу» помогают малое разведывательное судно «Переяслав» и буксир «Лидовский». Корабли были задержаны в тот момент, когда пересекли границы России и двигались в направлении Керченского пролива. Они не подчинялись требованиям пограничников и выполняли опасные маневры.