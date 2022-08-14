Появились кадры последних минут полета истребителя из Англии перед крушением на авиашоу в Чехии

Раритетный британский истребитель Hawker Hurricane Mk. IV разбился во время демонстрационного полета на авиашоу в городе Хеб, который расположен на западе Чехии. Об этом сообщил ТАСС со слов представителя службы спасателей республики Радека Геса.

Он сообщил, что пилот самолета погиб.

«Летчик получил ранения, которые оказались несовместимы с жизнью. Его спасти не удалось. Еще один человек получил легкие ранения», — сообщил Гес.

Исторический истребитель выполнял показательный полет. После очередного виража он покинул зону авиашоу и начал сбрасывать высоту. Судя по кадрам, которые оказались в распоряжении «360», пилот попытался направить истребитель в безопасное для посетителей мероприятия место. Причем снижение прошло боком. Видимо, пилоту не удалось выправить самолет.

По данным спасателей, раритетный истребитель упал на один из коттеджей, находящихся близ летнего поля, где проходило авиашоу. После произошедшего проведение мероприятия было остановлено. О дальнейшем развитии событий пока ничего не известно.