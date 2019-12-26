Появились кадры последнего солнечного затмения 2019 года
Солнечное затмение было хорошо видно жителям Катара, Бахрейна, Абу-Даби, Омана и юго-востока Саудовской Аравии, уточнило РИА «Новости».
В странах Персидского залива подобное явление можно будет наблюдать спустя сто лет. Сейчас затмение было почти полным. Еще его называют кольцеобразным.
В Катаре затмение началось около 06:17. В обсерватории желающим наблюдать за ним раздавали специальные очки.
В 06:36 затмение достигло максимальной фазы, а потом пошло на убыль. Из лунной тени Солнце вышло полностью в 07:50 по московскому времени.
Лучше всего затмение было видно на юге страны, где Луна закрыла Солнце на 97%. В Дохе небесное светило на 92% находилось в лунной тени.
На территории России затмение практически не видно. Наблюдать его небольшие фазы могли на крайнем юго-востоке европейской части страны и на юге Сибири. На Дальнем Востоке, уточнил телеканал Рен ТВ, затмение произойдет на заходе солнца.
Затмение 26 декабря стало последним в уходящем году и пятым по счету, начиная с января 2019-го.