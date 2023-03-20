Мир 20 марта 2023, 13:51 Появились кадры первых минут пребывания Си Цзиньпина в России Си Цзиньпин назвал Китай и Россию добрыми соседями Telegram

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Китай и России являются добрыми соседями. Такое заявление сделал председатель КНР Си Цзиньпин в первые минуты прибытия в РФ. Его процитировал ТАСС.

Си Цзиньпин прибыл в Москву с государственным визитом 20 марта.

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«Очень рад по приглашению президента Владимира Владимировича Путина вновь прибыть на землю нашего близкого соседа», — сказал он.

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Также Си Цзиньпин пожелал всего наилучшего правительству и народу России. Он высказал это от имени граждан и властей КНР.

«Китай и Россия — добрые соседи и надежные партнеры, связанные горами и реками», — добавил Си Цзиньпин.

Кроме того, глава КНР рассказал, каких результатов он ждет по итогам своей поездки. Си Цзиньпин понадеялся, что его визит в Россию придаст новый импульс развитию российско-китайским отношениям и стратегическому взаимодействию между этими странами.

Си Цзиньпин сказал, что взаимодействие КНР и РФ благотворно сказывается не только на гражданах этих государств, но и влияет на мировые процессы.