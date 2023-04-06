Мир 06 апреля 2023, 15:58 Появились кадры летящих ракет по направлению Израиля Появились кадры летящих из Ливана ракет по направлению Израиля

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Десятки ракет оказались выпущены из Ливана по северу Израиля. Об этом сообщил Telegram-канал «Смотри» со ссылкой на израильские СМИ и опубликовал кадры.

Также СМИ начали показывать кадры прилетов. На них видны большие клубы дыма.

Армия обороны Израиля заявила, что на севере страны, у границы с Ливаном, сигнал воздушной тревоги сработал в двух населенных пунктах.

«Получено сообщение о срабатывании сирен в поселке Шломи и Мошаве (сельскохозяйственная община. — прим. ред.) Бецет. Подробности последуют», — сказано в сообщении.

Еще один пуск с ливанской территории зафиксировали в Базате и Шломи. Удар удалось отразить благодаря системе ПВО Израиля.

Депутат парламента Ливана Хашем заявил РИА «Новости», что ракеты по Израилю могли быть запущены из палестинских лагерей. По его словам, всего оказалось выпущено 90 снарядов.