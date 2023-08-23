Мир 23 августа 2023, 09:48 Появились кадры из Саудовской Аравии, где ураган сбивал с ног людей Появилось видео, как в Мекке ураган и ветер сбивали людей с ног

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Сильнейший ураган обрушился на Саудовскую Аравию. Особенно не повезло людям, которые находились в момент ненастья в Мекке. Ветер их просто сбивал с ног. Кадры с места уже появились в Сети.

На них видно, как находящиеся на территории Мекки мусульмане пытались удержаться на сильном ветру. Также там шел сильный дождь, сверкала молния.Автомобили буквально тонулм в воде, некоторые из них переворачивались.

Синоптики обещают в ближайшие дни жителям Мекки солнечную погоду. По данным Gismeteo, столбики термометров там поднимутся до +42 градусов днем. Однако порывы ветра будут составлять 6-7 метров в секунду.

Тем временем жара ушла из московского региона. Москвичей предупредили, что в среду их ждут дожди с грозами и не больше +19 градусов. По словам ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Михаила Леуса, ночью воздух охладится до +11 градусов.