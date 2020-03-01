    01 марта 2020, 22:44

    Появились кадры из гробницы основателя Рима Ромула

    Кирилл Фролов

    В центре Рима в феврале нашли гробницу, которая может принадлежать Ромулу — согласно легенде, он со своим братом Ремом основал древний город. Захоронение обнаружили в Римском форуме, который постоянно посещают туристы.
    Появились кадры из гробницы основателя Рима Ромула

    Судя по кадрам с места раскопок, речь идет об относительно небольшом углублении. Каменный саркофаг нашли под землей неподалеку от Lapis Niger — прямоугольной стелы из черного мрамора. Вместе с алтарем бога огня она является единственной сохранившейся частью Комиция — места в форуме, где проходили народные собрания.

    источник фото: Twitter

    Саркофаг Ромула выполнен из туфа, в длину он всего 140 сантиметров. Надпись на нем гласит, что это «место захоронения святого царя» Ромула. Костей в захоронении не обнаружили.

    Ромул и Рем, по преданию, были близнецами, рожденными в царской семье. Братьев выкормила волчица. Они решили вместе заложить новый город. Не поделив власть, Ромул убил Рема.

    По словам директора археологического парка «Колизей» Альфонсины Руссо, речь может идти не о настоящей могиле, а о месте поклонения, на котором было принято вспоминать о Ромуле.