Появились итоговые данные референдумов с российских участков | 360°

Все новости

Мир

27 сентября 2022, 23:54

Запорожская область де-факто отделилась от Украины

Общество

27 сентября 2022, 23:52

Более 99% избирателей поддержали воссоединение ДНР с Россией

Реклама

Мир

27 сентября 2022, 23:44

Госбанки Турции отказались работать с картами «Мир» — СМИ

Подмосковье

27 сентября 2022, 23:44

Флорболисты из Волоколамска победили на детском всероссийском турнире

Власть

27 сентября 2022, 23:43

Прием заявлений на отсрочку от призыва для IT-специалистов начали на «Госуслугах»

Спецоперация

27 сентября 2022, 23:37

Спецоперация была бы не нужна, если бы Запад заставил Киев соблюдать права человека — Небензя

Спецоперация

27 сентября 2022, 23:15

Почти 70% бюллетеней обработали в ДНР

Власть

27 сентября 2022, 23:13

«Итоги очевидны». Медведев приветствовал возвращение в Россию Донбасса и освобожденных территорий

Мир

27 сентября 2022, 23:04

Сроки восстановления «Северного потока» невозможно оценить — Nord Stream AG

Мир

27 сентября 2022, 19:48

Появились итоговые данные референдумов с российских участков

Итоги референдумов ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей подвели на участках России

Читать 360tv в

Расположенные в России участки, где на референдумах голосовали жители Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, подвели итоги волеизъявления.

За вхождение в состав России ЛНР проголосовали 97,93% участников референдума, за вхождение ДНР высказались 98,69% жителей.

Реклама

Положительные решения по вхождению Запорожской области в Россию приняли 97,81% проголосовавших, число одобривших вхождение Херсонской области в состав России составило 96,75%.

Реклама

Данные актуальны по участкам, расположенным в России, где обработали все 100% протоколов.

Референдумы в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях начались 23 сентября и продолжались пять дней. Голосование завершилось 27 сентября. Идет подведение итогов в самих регионах.

Референдумы о присоединении к России

3

0

0

0

2

0

Реклама

Реклама