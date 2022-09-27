Появились итоговые данные референдумов с российских участков | 360°

Мир 27 сентября 2022, 19:48 Поделиться Telegram

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Viber Появились итоговые данные референдумов с российских участков Итоги референдумов ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей подвели на участках России РИА «Новости»

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Расположенные в России участки, где на референдумах голосовали жители Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, подвели итоги волеизъявления.

За вхождение в состав России ЛНР проголосовали 97,93% участников референдума, за вхождение ДНР высказались 98,69% жителей.

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Положительные решения по вхождению Запорожской области в Россию приняли 97,81% проголосовавших, число одобривших вхождение Херсонской области в состав России составило 96,75%.

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Данные актуальны по участкам, расположенным в России, где обработали все 100% протоколов.

Референдумы в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях начались 23 сентября и продолжались пять дней. Голосование завершилось 27 сентября. Идет подведение итогов в самих регионах.

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