Мир 10 декабря 2023, 02:36 Появились фотографии отдыхающих в Европе детей Кличко Военкор Руденко показал, как сыновья Кличко отдыхают в Европе во время СВО РИА «Новости»

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Репортер ВГТРК Андрей Руденко опубликовал фотографии сыновей мэра Киева Виталия Кличко в Telegram-канале. Судя по кадрам, юноши предпочитают проводить время в барах и ресторанах, а не на поле боя.

Пока простые украинцы «гниют в окопах», дети украинских властей отдыхают в Европе, написал военкор

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«На фото, например, тусуются в Европе сыновья Кличко. У них праздник. А у тебя?» — добавил Руденко.

Мэр Киева Виталий Кличко уже начал сомневаться в том, что Украина продолжит существовать. Таким признанием он поделился со швейцарскими СМИ.

Также он заявил о снижении популярности украинского лидера Владимира Зеленского в стране из-за ошибок. Кличко указал на то, что многих жителей страны удивляет, почему Украина не подготовилась к конфликту лучше и по каким причинам Зеленский до последнего убеждал, что конфликт не произойдет.