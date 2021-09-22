Появились фото со следами обстрела на машине помощника Зеленского

Национальная полиция Украины показала фотографии со следами обстрела на машине Сергея Шефира, первого помощника президента Владимира Зеленского. В среду на него было совершено покушение. Снимки опубликовали в Telegram-канале РИА «Новости».

Сам Шефир не пострадал. Ранения получил его водитель, в которого попали три пули. Шофер Шефира в тяжелом состоянии, по сообщениям СМИ, его доставили в реанимацию. Всего следователи обнаружили на машине Шефира 18 следов от пуль.

В офисе Зеленского связали покушение на его помощника с активной политикой президента.

К расследованию покушения подключилась Служба безопасности Украины.

Автомобиль помощника Зеленского расстреляли в среду около села Лесники в Киевской области.

Сергей Шефир является давним другом и партнером Зеленского по бизнесу. Он является директором и основателем студии «Квартал-95», продюсировал сериалы «Слуга народа» и «Сваты». Предположительно, Шефир отвечает за составление графиков президента.

Сам Зеленский сейчас находится в США, где принимает участие в сессии Генассамблеи ООН.