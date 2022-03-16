Появились фото последствий удара ВСУ ракетой «Точка-У» по Макеевке

Фото последствий ракетного обстрела Макеевки со стороны украинских силовиков появились в Сети. По предварительным данным властей ДНР, пострадали по меньшей мере 10 человек.

В Министерстве здравоохранения республики отмечали, что среди раненых оказались три ребенка. Погибших пока не находили. Всех пострадавших несовершеннолетних госпитализировали.

По информации представителей ДНР, средства ПВО перехватили ракету «Точка-У», однако в микрорайоне Макеевки упали обломки. Аналогичная ситуация произошла 14 марта в Донецке, где после удара «Точкой-У» погибли 20 человек и еще 30 пострадали.

В результате ракетного обстрела Макеевки повреждения получили жилые дома. После ракетного удара, как отметили жители города, во всем микрорайоне Солнечный выбило стекла. Рядом с местом падения обломков ракеты находятся школа и детский сад.