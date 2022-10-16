Появились фото последствий обстрела здания администрации Донецка | 360°

Мир 16 октября 2022, 08:59 Поделиться Telegram

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Viber Появились фото последствий обстрела здания администрации Донецка Мэр Донецка опубликовал фото последствий обстрела здания администрации города Telegram-канал Алексея Кулемзина

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В воскресенье утром ВСУ обстреляли Донецк, в результате произошло прямое попадание снаряда в здание администрации. Мэр города Алексей Кулемзин опубликовал снимки последствий в своем Telegram.

Telegram-канал Алексея Кулемзина

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На фото видно, что в здании выбило окна. На парковке рядом с администрацией сгорели три автомобиля. Информации о пострадавших не поступало.

Telegram-канал Алексея Кулемзина

По данным СЦКК, украинские военные обстреляли Ворошиловский район Донецка с позиций в районе из населенного пункта Курахово. ВСУ выпустили три ракеты из американской установки М142 HIMARS.

«Предположительно одна из ракет попала в здание городской администрации», — уточнил Кулемзин.

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