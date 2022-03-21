Появились фото китайского журналиста, пострадавшего при обстреле в Мариуполе

Народная милиция ДНР опубликовала фото журналиста китайского телевидения, пострадавшего при обстреле в Мариуполе. Первую помощь мужчине оказал военный корреспондент пресс-службы УНМ ДНР Юрий Бухарев. На кадрах видно, как пострадавшему бинтуют окровавленную руку.

«Благодаря четким действиям военного корреспондента пресс-службы УНМ ДНР Юрия Бухарева, не растерявшегося при обстреле федеральных и международных СМИ <…>, журналистов удалось эвакуировать из-под огня», — добавили в НМ ДНР.

Журналисты федеральных российских СМИ и сотрудник китайского Phoenix Television попали под обстрел в центральном районе Мариуполя 20 марта. В группе были журналисты RT, РИА «Новости», «Известий». По заявлениям журналистов, от взрыва никто из группы не пострадал. Корреспондент из КНР поранил руку во время прыжка в укрытие.

Мариуполь является одной из стратегических локаций спецоперации, которую Россия начала 24 февраля. В городе сложилась тяжелая гуманитарная ситуация: нет воды, света, газа, поставок продуктов.