Появились фото и видео с начала переговоров Лаврова и Кулебы

Переговоры глав МИД России и Украины Сергея Лаврова и Дмитрия Кулебы проходят сейчас в Анталье. Фотографии и видео с этой встречи появились в Сети.

Мероприятие началось около 11:21 по московскому времени. Именно в это время официальный представитель МИД РФ Мария Захарова опубликовала соответствующее сообщение в своем Telegram-канале. Она же показала и первые фотографии.

На встрече также присутствует министр иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу. Он переговорил с Лавровым и Кулебой по отдельности до начала переговоров.

Главной темой встречи является урегулирование ситуации на Украине. В МИД этой страны незадолго до начала мероприятия перечислили основные темы, которые хочет обсудить Кулеба: вопросы прекращения огня и вывода российский войск, улучшение гуманитарной ситуации в городах. Будет ли совместное заявление по завершению встречи, пока неизвестно.

Ранее прошли три раунда российско-украинских переговоров. Стороны смогли достичь согласия в вопросах гуманитарной помощи. Однако не все договоренности выполняются.