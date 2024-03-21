Мир 21 марта 2024, 09:59 Появились «доказательства» смены пола женой Макрона Журналистка из США Оуэнс заявила о доказательствах смены пола женой Макрона Michael Kappeler/dpa/globallookpress

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Американская телеведущая Кэндис Оуэнс собрала информацию, якобы доказывающую, что жена президента Франции Эммануэля Макрона Брижит сменила пол, написал kp.ru. Журналистка призналась, что занималась сбором данных около трех лет.

По ее версии, Брижит Макрон на самом деле пропала в далеких 1960-х, а ее личность присвоил ее брат Жан-Мишель Тронье. Американка сопоставила его детское фото и нынешнее изображение жены Макрона с помощью китайской программы, и обнаружилось почти абсолютное сходство. А аудиоанализ записи 1977 года, на которой выступает некий трансгендер*, указал на сходство с голосом Брижит. Оуэнс предположила, что Брижит Макрон стала женщиной в 30 лет, к тому времени успев завести пятерых детей в качестве мужчины.

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Слухи о смене пола первой леди Франции распространяются уже несколько лет. Сам Макрон называет их ложными и утверждает, что это происки женоненавистников.

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