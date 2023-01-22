Мир 22 января 2023, 14:45 Появились данные о количестве погибших при стрельбе в Калифорнии AP: при стрельбе в городе Монтерей в Калифорнии погибли минимум 9 человек Unsplash

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Как минимум девять человек стали жертвами стрельбы в городе Монтерей в Калифорнии, которая произошла вечером в субботу, 21 января, в офисе по Гарви-авеню. Об этом сообщило агентство Associated Press.

По данным источника, ЧП произошло во время празднования китайского Нового года.

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Владелец ресторана-барбекю из морепродуктов Clam House Сон Вон Чхве, расположенного через дорогу от того места, где произошла стрельба, рассказал газете Los Angles Times, что три человека ворвались в его заведение и приказали запереть дверь.

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По словам очевидцев, среди нападавших был стрелок, вооруженный автоматом. С собой мужчина нес патроны и перезарядил оружие прямо в зале ресторана.

По мнению Вона, стрельба произошла в одном из танцевальных клубов, которые расположены неподалеку от его заведения.

Ранее сообщалось, что очевидцы слышали звуки выстрелов, но сочли их фейерверком в честь Лунного Нового года.