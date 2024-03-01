Мир 01 марта 2024, 10:02 Появилась запись стука с затонувшего в Атлантическом океане батискафа «Титан» Обнародована запись с затонувшего в Атлантическом океане батискафа «Титан»

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Авторы документальной ленты The Titan Sub Disaster: Minute by Minute, посвященной гибели основателя компании Action Group Хамиша Хардинга и двух пакистанцев на борту батискафа «Титан», впервые опубликовали запись звуков из затонувшего подводного аппарата. Об этом написал Forbes.

Ритмичный стук записал самолет ВВС Канады, обследовавший район исчезновения батискафа. Западная пресса сообщала об этом на второй день после катастрофы. При этом звук слышали в первый и последующие дни поисков пропавшего аппарата.

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«Титан» пропал в июне 2023 года, отправившись с экспедицией к обломкам «Титаника». На борту, помимо Хардинга, находились пакистанский миллиардер Шахзада Давуд с сыном и еще один ученый.

В октябре Береговая охрана США обнаружила обломки батискафа. Среди них также нашли человеческие останки, которые направили на экспертизу.