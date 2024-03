Появилась запись стука с затонувшего в Атлантическом океане батискафа «Титан»

Авторы документальной ленты The Titan Sub Disaster: Minute by Minute, посвященной гибели основателя компании Action Group Хамиша Хардинга и двух пакистанцев на борту батискафа «Титан», впервые опубликовали запись звуков из затонувшего подводного аппарата. Об этом написал Forbes.