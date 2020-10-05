Появилась стенограмма переговоров Путина и Клинтона после гибели «Курска»

В беседе Клинтон рассказал о собственном опыте. В 1995 году в Оклахома-Сити произошел теракт. Около административного здания взорвался заминированный автомобиль. Погибли 168 человек, более 600 получили ранения. В те годы это был самый крупный теракт на территории США.

«Когда что-то подобное случается, люди во всем мире представляют себя на месте жертв и их семей, но я представил себя и на вашем месте. Вы, наверное, столкнулись с множеством критики», — заявил Клинтон.

Путин ответил, что он оказался в ситуации между плохим и худшим вариантом. По его словам, многие предлагали ему запустить туда маленькую подводную лодку, чтобы хотя бы сделать попытку спасти моряков ради повышения рейтинга.

«Нельзя делать что-то подобное ради пиара», — подчеркнул российский лидер. Он рассказал, что экипаж погиб в течении 60 или 90 секунд из-за огромного отверстия в корпусе, через которое хлынул вода и затопила три отсека.

«Мы не могли рассказать об этом родственникам», — поделился Владимир Путин. Он отметил, что практически все чувствовали себя бессильными во время этой катастрофы, а после долго не могли найти оптимального решения, как поднять тела моряков на поверхность.

Атомная подводная лодка «Курск» потерпела крушение в Баренцевом море в августе 2000 года. На ее борту погибли 118 человек.