Беременная Меган Маркл впервые появилась перед камерами

Меган Маркл и принц Гарри впервые выступили перед поклонниками после объявления о скором пополнении семейства и окончательного лишения королевских привилегий. Супруги выложили рекламный ролик своего подкаста.

Видео было снято в особняке пары в штате Калифорния. Меган предстала в светлом платье с лимонной аппликацией стоимостью около четырех тысяч долларов.

Также она прорекламировала в Instagram часы и украшения, которые надела на съемку. В том числе золотое кольцо Ecksand стоимостью две тысячи долларов, браслет Cartier за семь тысяч и золотые часы, принадлежавшие ранее матери принца Гарри, принцессе Диане. Они оцениваются в 25 тысяч долларов.

Общая стоимость наряда и украшений супруги принца составила примерно 40 тысяч долларов.

В ролике Меган и Гарри обещают вести подкасты, «чтобы предъявить миру голоса, которые не всегда могут быть услышаны».