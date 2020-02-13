Появилась новая версия распространения коронавируса

Власти Гонконга считают, что новый коронавирус COVID-2019 может распространяться по канализационным трубам. Такая версия появилась после наблюдения за одной из заболевших.

Как сообщил телеканал CNN, 62-летняя женщина не посещала Ухань и не общалась с инфицированными. Единственным, кто мог ее заразить, был ее 75-летний сосед. При этом они лично не были знакомы, но у их квартир — один канализационный стояк.

Телеканал напомнил, что в 2002 году во время вспышки атипичной пневмонии в Гонконге уже заражались через систему канализации. Поэтому сейчас власти эвакуировали жителей дома и начали проверку канализации и водоснабжения.

Вирус в воде не нашли, но обнаружился один интересный факт. В одной из квартир самостоятельно переделали канализацию. Предположительно, из-за этого воздух выходил из унитаза. Ранее эксперты уже выдвигали версию, что вирус может передаваться с помощью экскрементов. Так могли заразиться 62-летняя женщина и три человека, которые жили с ней. Их госпитализировали позже.

Вспышку пневмонии, вызванной новым типом коронавируса, впервые зарегистрировали в китайском Ухане в конце прошлого года. Вскоре инфекция распространилась по Китаю и другим странам. По последним данным, жертвами коронавируса стали 1310 человек, еще более 48 тысяч заболели. Последняя информация о коронавирусе — в материале «360».