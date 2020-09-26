Появилась новая версия крушения Ан-26 под Харьковым

Диспетчеры аэропорта под Харьковом могли отдать приоритет другому борту — несмотря на сообщение о проблемах с левым двигателем. Об этом перед посадкой доложил пилот с самолета, на котором летели курсанты.

Об этом в эфире телеканал «Украина 24» заявил глава областной администрации Алексей Кучер.

«С момента, когда пилот запросил посадку, люди, ответственные за эту посадку, ответили лишь через минуту. Якобы это произошло из-за того, что посадили другой борт. При этом ранее уже было понятно и известно, что один из моторов уже не работал», — рассказал он.

Директор Киевского НИИ судебных экспертиз Александр Рувин сообщил, что техническая экспертиза Ан-26 займет два месяца. Найденные на месте крушения черные ящики будут изучены за два дня.

«К техническому непосредственно расследованию мы готовы сразу приступить, у нас есть опыт, соответствующее оборудование и подготовленные специалисты, с понедельника мы готовы работать в полном режиме. Думаю, месяца достаточно», — сказал директор института.

Военно-транспортный самолет Ан-26 потерпел крушение 25 сентября в Харьковской области во время учебного полета. На борту находились 27 человек, из них выжил только один — сейчас жизни 20-летнего курсанта ничто не угрожает. Возбуждено уголовное дело, ведется расследование.