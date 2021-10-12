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    12 октября 2021, 15:32

    Появилась информация о тайном увлечении Ким Чен Ына

    Ким Чен Ын увлекся дизайном

    Арина Бобкова

    Британским журналистам удалось узнать о тайном увлечении лидера Северной Кореи Ким Чен Ына. Во время длительного отсутствия на публике политик занимается разработкой дизайнов. Об этом сообщили NEWS.ru со ссылкой на The Times.

    Журналисты пришли к такому выводу благодаря новым снимкам политика. Его запечатлели во время выставки промышленного дизайна в Пхеньяне. На протяжении 25 дней Ким Чен Ын изучал работы северокорейских художников. Ему пришлось осмотреть 110 разнообразных дизайн-проектов. При этом лидер страны постоянно делал заметки в своем блокноте.