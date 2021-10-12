Появилась информация о тайном увлечении Ким Чен Ына

Британским журналистам удалось узнать о тайном увлечении лидера Северной Кореи Ким Чен Ына. Во время длительного отсутствия на публике политик занимается разработкой дизайнов. Об этом сообщили NEWS.ru со ссылкой на The Times.

Журналисты пришли к такому выводу благодаря новым снимкам политика. Его запечатлели во время выставки промышленного дизайна в Пхеньяне. На протяжении 25 дней Ким Чен Ын изучал работы северокорейских художников. Ему пришлось осмотреть 110 разнообразных дизайн-проектов. При этом лидер страны постоянно делал заметки в своем блокноте.