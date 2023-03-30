Мир 30 марта 2023, 12:26 Поиском шпионов в Британии займется искусственный интеллект МВД Великобритании объявило о создании отдела разведки с искусственным интеллектом РИА «Новости»

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Разведка Великобритании откроет новый отдел, где поиском шпионов и угроз для страны займется искусственный интеллект. Систему используют для обработки большого массива данных. Об этом в беседе с изданием The Telegraph рассказал заместитель министра внутренних дел страны Том Тугендхат.

Он пояснил, что сегодня в открытых источниках находятся огромные массивы информации, которые аналитики обработать не могут. При этом данные могут содержать важную информацию для выявлении угроз.

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Для этой работы в разведывательном ведомстве страны появится новый отдел, который при помощи искусственного интеллекта займется изучением общедоступной информации, дополняя работу MI5 и MI6.

Тугендхат пояснил, что за последние 10 лет мир сильно изменился, поэтому переход на современные технологии поможет разведчикам выявлять шпионов, бороться с внешними угрозами и противодействовать дезинформации.

Размер и бюджет нового подразделения пока не определили. План по открытию отдела представят на рассмотрение премьер-министра Риши Сунака в мае.

Против бесконтрольного развития искусственного интеллекта выступили тысячи экспертов, ученых и представителей крупных IT-компаний. В открытом письме они предупредили об опасности развития технологии для будущего человечества. Подписанты призвали на полгода остановить все работы в области нейросетей и искусственного интеллекта, чтобы утвердить протоколы безопасности.