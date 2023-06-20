Мир 20 июня 2023, 21:24 Поиски пропавшего в Атлантике батискафа охватили почти 26 тысяч кв. км Береговая охрана США: поиски пропавшего батискафа с туристами охватили 26 тысяч кв. км Unsplash

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Береговая охрана США в ходе поисковой операции затерявшегося в Атлантическом океане батискафа с пятью туристами, обыскала уже 26 тысяч квадратных километров. Об этом сообщило северо-восточное подразделение Береговой охраны США в Twitter.

«Общая площадь поисков по состоянию на утро составила 10 тысяч квадратных миль», — сказано в сообщении ведомства.

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Поисковую операцию возглавила Береговая охрана США, так как часть Атлантического океана находится в юрисдикции Соединенных Штатов. В поисках также задействовали Канаду, которая выделила для операции самолет, предназначенный для поиска и уничтожения подводных лодок. На место также направили океанографическое судно Atalante из Франции.

Бастискаф перестал выходить на связь в водах Атлантического океана 19 июня при спуске к «Титанику». На борту глубоководного корабля находятся ирландский исследователь Рори Голден, директор компании OceanGate Expedition Стоктон Раш, Поль-Анри Наргеоле и британский миллиардер Хэмиш Хардинг.

Накануне Голден вышел на связь со спасателями. Он сообщил, что команда в батискафе с нетерпением ждет прибытия спасателей.