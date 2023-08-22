Мир 22 августа 2023, 13:31 Поиски Лох-Несского чудовища проведут в Шотландии 26–27 августа

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Лох-Несский центр в Драмнадрочите (Шотландия) проведет масштабные поиски таинственного чудовища на озере Лох-Несс. Об этом сообщило издание Daily Mail.

Энтузиасты со всего мира прибудут на озеро 26–27 августа в поисках Несси. Для этого они будут использовать дроны с тепловизорами, инфракрасные камеры, гидрофон для обнаружения акустических сигналов под поверхностью воды, написала Neva.Today.

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Впервые о Лох-Несском чудовище упоминал аббат Айонского монастыря Адамнан примерно в 700-м году. Позже о Несси рассказывали очевидцы, но зоологи до сих пор не имеют никаких доказательств о его существовании.