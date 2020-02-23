Геологическая служба Индии не подтвердила информацию о том, что в недавно найденных приисках золота содержится в пять раз больше, чем золотой запас страны. По предварительным оценкам содержание Au в месторождении гораздо меньше.

Как сообщило ведомство на своей странице в Тwittеr, вес содержащегося в породе драгоценного металла составляет не три тысячи тонн, а только 160 килограммов. «Геологическая служба не находила такого огромного количества золота», — указано в заметке службы.

Ранее сегодня в СМИ появилась информация, что драгоценные залежи были найдены в индийском штате Уттар-Прадеш. Их искали более десятка лет.

Сейчас власти работают над вопросом начала разработки золотых жил. Уровень концентрации золота в этой местности достигает примерно трех граммов на одну тонну руды.