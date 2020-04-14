Поиск консультантов для Государственного бюро расследований Украины объявили в Совете Европы
«Проект… нацелен на содействие институциональному развитию Государственного бюро расследований (ГБР) для обеспечения эффективной борьбы с ненадлежащим обращением (с людьми. — RT)», — отметили в Совете Европы.
Работа станет частью проекта «Поддержка институтам в борьбе с ненадлежащим обращением на Украине».
Предполагается, что консультанты будут работать в четырех направлениях.
Первое: помощь в расширении возможностей сотрудников ГБР и обучение их эффективному расследованию нарушений прав человека.
Второе: гендерные проблемы в в бюро, третье: институциональная поддержка ведомства.
«Четвертое: приведение процедур ГБР по подбору персонала в соответствие с европейскими стандартами», — добавили авторы инициативы.
Участие в конкурсе доступно гражданам с высшим образованием в сфере юриспруденции, политологии, социологии, международных отношений или государственного управления, а также опытом работы в данных областях. При этом необходимо знать английский язык на высоком уровне.
«Общий бюджет проекта составляет 700 тысяч евро, а общая сумма предмета данного тендера на протяжении всего срока действия рамочного договора не должна превышать 55 тысяч евро (не включая налоги)», — заявили в Совете Европы.