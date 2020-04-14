    14 апреля 2020, 09:53

    Поиск консультантов для Государственного бюро расследований Украины объявили в Совете Европы

    Ольга Ситникова

    Совет Европы установил тендер на консультационные услуги. Так планируется улучшить работу Государственного бюро расследований Украины. Об этом сообщил сайт RT со ссылкой на документы СЕ.

    «Проект… нацелен на содействие институциональному развитию Государственного бюро расследований (ГБР) для обеспечения эффективной борьбы с ненадлежащим обращением (с людьми. — RT)», — отметили в Совете Европы.

    Работа станет частью проекта «Поддержка институтам в борьбе с ненадлежащим обращением на Украине».

    Предполагается, что консультанты будут работать в четырех направлениях.

    Первое: помощь в расширении возможностей сотрудников ГБР и обучение их эффективному расследованию нарушений прав человека.

    Второе: гендерные проблемы в в бюро, третье: институциональная поддержка ведомства.

    «Четвертое: приведение процедур ГБР по подбору персонала в соответствие с европейскими стандартами», — добавили авторы инициативы.

    Участие в конкурсе доступно гражданам с высшим образованием в сфере юриспруденции, политологии, социологии, международных отношений или государственного управления, а также опытом работы в данных областях. При этом необходимо знать английский язык на высоком уровне.

    «Общий бюджет проекта составляет 700 тысяч евро, а общая сумма предмета данного тендера на протяжении всего срока действия рамочного договора не должна превышать 55 тысяч евро (не включая налоги)», — заявили в Совете Европы.