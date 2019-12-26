    26 декабря 2019, 01:21

    Со шведскими школьниками поиграли в намаз на уроке

    Александра Каширина

    В Швеции родители пожаловались на уроки религиоведения в школе, на которых их детям провели урок по исламу с намазом и чтением Корана. Об этом написала интернет-газета Lenta.ru со ссылкой на шведское издание Samhallsnytt.
    Со шведскими школьниками поиграли в намаз на уроке

    Урок прошел в учебном заведении Эммабода на юго-востоке Швеции. Один из родителей пожаловался местным властям на педагога, который заставил детей молиться на ковриках, разделил их по половому признаку и читал им Коран.

    «Девочки должны были стоять в конце класса. Затем они танцевали под арабскую музыку и ели арабский торт», — рассказал родитель.

    Учитель не признает свою вину, так как, по его словам, он всего лишь проводил «ролевую игру» в рамках программы по религиоведению.

    Местные власти приняли сторону школы и официально сообщили, что урок проходил в рамках программы ознакомления с мировыми религиями, а детей не заставляли принимать участие в игре.

    «Во время урока ни один учащийся не выразил обеспокоенность. Кроме того, никто из родителей не вступал в прямой контакт с учителем или директором школы», — указали власти.