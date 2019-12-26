Со шведскими школьниками поиграли в намаз на уроке

Урок прошел в учебном заведении Эммабода на юго-востоке Швеции. Один из родителей пожаловался местным властям на педагога, который заставил детей молиться на ковриках, разделил их по половому признаку и читал им Коран.

«Девочки должны были стоять в конце класса. Затем они танцевали под арабскую музыку и ели арабский торт», — рассказал родитель.

Учитель не признает свою вину, так как, по его словам, он всего лишь проводил «ролевую игру» в рамках программы по религиоведению.

Местные власти приняли сторону школы и официально сообщили, что урок проходил в рамках программы ознакомления с мировыми религиями, а детей не заставляли принимать участие в игре.

«Во время урока ни один учащийся не выразил обеспокоенность. Кроме того, никто из родителей не вступал в прямой контакт с учителем или директором школы», — указали власти.