Мир 24 января 2024, 03:45 «Похудел и выглядел изможденным». Глава Пентагона впервые появился после операции DM: глава Пентагона Остин появился в изможденном виде после операции DoD/Keystone Press Agency / Global Look Press

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Глава Пентагона Ллойд Остин впервые после госпитализации появился на публике. Он выступил на видеоконференции перед контактной группой помощи Украине. По мнению издания The Daily Mail, министр выглядел изможденным.

«Он, казалось, похудел и выглядел изможденным, когда сидел у белой стены с <…> гербом Министерства обороны справа от него. Были видны маленькие флаги США и Украины», — сказано в материале.

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Журналисты отметили, что Остин вышел на работу после выписки из больницы, где ему сделали операцию. Он был в медучреждении с 1 января. До этого мужчина столкнулся со шквалом критики в свою сторону, потому что пытался скрыть состояние своего здоровья.

В декабре у военного деятеля нашли рак простаты. Как отметили в Минобороны США, некоторое время он будет работать дистанционно. После выписки Ллойд выразил благодарность медикам из Национального военно-медицинского центра имени Уолтера Рида. Также он заявил, что признателен тем, кто присылал ему пожелания о выздоровлении.