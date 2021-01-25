Похожий на Коржика из «Улицы Сезам» агат обнаружили в Бразилии

Одного из персонажей детского телешоу «Улица Сезам» нашли в крупном агате из Бразилии. Получивший камень британский геолог Майк Бауэрс обнаружил, что в разрезе он выглядит как любитель печенья Коржик.

Видео с необычным минералом Бауэрс опубликовал на Facebook. Оно собрало свыше 1,4 тысячи комментариев и около 3,6 тысячи лайков.

В беседе с порталом Daily Mail геолог рассказал, что камень попал к нему от бразильца Лукаса Фассари. Мужчина нашел агат в штате Риу-Гранди-ду-Сул прошлой осенью.

«Мне кажется, это самый идеальный Коржик», — подчеркнул Бауэрс.

В Сети он показал камень в ролике под песню Коржика из знаменитого шоу, а о желании выкупить агат заявили многие желающие.

Находку ученый назвал необычной. Среди агатов встречаются похожие на сову или испуганное лицо. Но подобные Коржику изображения попадаются редко.

«За него предлагают много денег. Пять разных покупателей готовы отдать более 10 тысяч долларов», — подчеркнул геолог. Он не стал уточнять, продаст камень или оставит себе.

Агат является разновидностью кварца, напомнила «Газета.ru». Происхождение этих минералов окончательно до сих пор не известно. Возможно, их формирование шло медленно и протекало в специфических условиях.