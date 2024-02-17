Мир 17 февраля 2024, 17:44 Похожие на взрыв звуки услышали жители пригорода Варшавы RMF: полиция начала проверку из-за похожих на взрыв звуков под Варшавой Mateusz Slodkowski / Global Look Press

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Правоохранители в Польше начали проверку из-за громкого звука, похожего на взрыв, который слышали жители окрестностей Варшавы. Об этом сообщила радиостанция RMF FM.

По ее данным, около 23:00 по местному времени жители нескольких населенных пунктов в Мазовецком воеводстве слышали мощный грохот.

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«В здании задрожали окна и стены», — рассказал очевидец.

После этого поляки начали звонить дежурному комендатуры полиции в Жирардове. Информации о пострадавших и повреждениях на земле не поступало.

В конце 2023 года власти Польши заявили, что в воздушное пространство страны влетел неопознанный объект со стороны Украины. После этого больше половины граждан выступили за защиту приграничной территории, призвав начать переговоры по этому вопросу с НАТО.