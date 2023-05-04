Мир 04 мая 2023, 18:44 «Похоже на цирк». Члены Рады попытались сорвать выступление делегации России на саммите ПАЧЭС Глава делегации Тимофеева: члены Рады попытались сорвать выступление РФ на саммите ПАЧЭС пресс-служба Госдумы

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Члены Верховной рады попытались сорвать выступление российской делегации 4 мая на саммите Парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС) в Анкаре. Об этом рассказала исполняющая обязанности руководителя постоянной делегации Федерального собрания России, председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Тимофеева.

«Во время выступления российской делегации украинская делегация попыталась сорвать его. То, что устроили украинцы, было похоже на цирк», — процитировал ее ТАСС.

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Тимофеева добавила, что попытка украинских делегатов не удалась. Спикер турецкого парламента Мустафа Шентоп попросил участников акции прекратить «неуместные» действия.

ПАЧЭС создавалась 30 лет назад по инициативе России и Турции, напомнила Ольга Тимофеева. В нее, помимо России и Украины, входят Албания, Армения, Азербайджан, Грузия, Греция, Молдавия, Румыния, Турция, Сербия и Северная Македония. На момент создания организации парламентское измерение требовалось для того, «чтобы вместе развивать экономику», но теперь площадка для решения экономических задач используется для «политических баталий», посетовала депутат. В 2022 году Украина попыталась добиться исключения России из организации.