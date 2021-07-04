«Похоже на извержение вулкана». Сильнейший лесной пожар в истории Кипра глазами местного жителя

Кипр 3 июля охватил сильный лесной пожар — по словам местных жителей, такого масштабного ЧП не было на острове в современной истории. Сейчас ситуация нормализовалась, однако риск повторного возгорания сохраняется из-за сильного ветра.

Об этом «360» рассказал житель Кипра Тим Фадеев.

«3 июля, около 12:00–13:00, начался пожар сразу в нескольких точках севернее Лимассола, в горах, где много деревень и ферм. Все усугубил очень сильный ветер, который был весь день. Сразу же были брошены все наземные силы. Но проблемой был сильный ветер, который постоянно менял направление», — отметил он.

Собеседник уточнил, что эвакуировали четыре деревни, при этом сильно пострадала только одна, в которой огонь перекинулся на дома.

«Где-то ближе к обеду стало понятно, что ситуация слишком серьезная, и Кипр запросил помощи у Евросоюза. Из Израиля вылетели два самолета, из Греции вылетели два самолета, Италия прислала самолеты. Но проблема в том, что, пока самолеты долетели, уже стемнело, и они не могли работать. Работали дроны, наземные службы», — подчеркнул собеседник.

В Лимассоле дымом не пахло, это было похоже на извержение вулкана. Дыма было очень много, но ветер дул в сторону Айя-Напы и Ларнаки, все унесло туда. Но на запах никто не жаловался, из-за сильного ветра дым быстро сдувало. Но то, что мы горим, и горим сильно, было ясно всем Тим Фадеев.

Фадеев уточнил, что все полыхало до шести часов утра и справиться с огнем было очень тяжело. Ситуация улучшилась утром, когда авиационная техника смогла подняться в небо и локализовать основной пожар. Сейчас там остались только небольшие очаги. Он подчеркнул, что сейчас на острове все спокойно, основной пожар локализован.

«Мы только что были в эпицентре вчерашнего пожара. Блокпостов уже нет, там работает координационный центр. Очень много людей, таких же, как мы, привозят воду и припасы для пожарных и пострадавших. Но в целом уже час назад координационный центр поблагодарил всех и сказал, что всего достаточно, больше не надо», — сказал он.

Собеседник отметил, что практически все деревни удалось спасти. Сгорели фермы, некоторые с животными, а также несколько домов, которые отдельно стояли на холмах. Есть жертвы и среди людей — точное количество собеседник назвать не смог, но отметил, что в основном это работники ферм. Во время эвакуации некоторые люди оставались сами, а некоторые не успели, потому что пожар распространялся очень быстро.

«Непонятно, как будет решаться вопрос с людьми, которые остались без жилья, пока это неясно. Они там собираются в церквях в ближайших деревнях, еще в каких-то временных местах размещения. Но пока можно сказать, что опасность миновала. Единственное, что вызывает опасения, — опять поднимается сильный ветер, к вечеру может снова раздуть», — заключил Фадеев.