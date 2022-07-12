Похороны Синдзо Абэ пройдут в узком кругу в Токио

Застреленного Тэцуей Ямагами экс-премьера Синдзо Абэ проводят в последний путь 12 июля в столице Японии. Церемония состоится в буддистском храме Дзодзедзи, сообщило РИА «Новости».

Накануне в храме простились с политиком. По желанию семьи присутствовали только самые близкие. Кремация тела обычно происходит на следующий день.

Родственники зажигают благовония и могут поделиться воспоминаниями об усопшем. В день похорон в префектуре Ямагути установят алтарь, куда можно принести цветы в память о политике.

Покушение на Абэ произошло в префектуре Нара. Момент, когда в политика выстрелили, попал на видео. Медики попытались спасти умирающего экс-премьера, но им не удалось это сделать.