Похороны принца Филиппа начались в Великобритании

В Виндзоре началась церемония похорон принца Филиппа, супруга королевы Елизаветы II. Трансляцию ведет Би-би-си.

Елизавета II и другие члены королевской семьи пришли на траурную церемонию. Вместе с военными они сопроводят принца Филиппа в последний путь от Виндзорского замка до часовни Святого Георгия, где пройдет заупокойная служба.

Из-за ковидных ограничений на службе в часовне смогут присутствовать только 30 человек. Это будут самые близкие умершего принца. После заупокойной Филиппа похоронят в королевской усыпальнице. Гроб повезут часовню на автомобиле Land Rover, который герцог Эдинбургский лично помогал модифицировать несколько лет назад.

Ранее издание The Mirror сообщило, что Филиппа перезахоронят в склепе Мемориальной часовни короля Георга VI после смерти Елизаветы II.

Муж британской королевы Елизаветы II принц Филипп умер 9 апреля в возрасте 99 лет. В марте ему сделали операцию на сердце, в больнице Филиппу пришлось пробыть месяц. Все это время он очень хотел поскорее домой, и когда его выписали, вел себя независимо до конца дней.