Похороны Морриконе прошли под музыку из фильма «Миссия»

В последний путь композитора проводили под его музыку, которую он написал для фильма «Миссия». Морриконе разместили во временной могиле рядом с его родственником. Через некоторое время там возведут семейную усыпальницу для всего семейства.

Эннио Морриконе скончался в возрасте 91 года в ночь на понедельник в одной из клиник Рима, куда он попал после перелома шейки бедра. За несколько дней до этого композитор надиктовал некролог, который передал другу Джорджо Ассуме.

Часть документа адвокат огласил в минувший понедельник, когда о смерти композитора узнали все.

«Я, Эннио Морриконе, мертв. Я объявляю об этом всем друзьям, которые всегда были рядом со мной, а также тем, кто находится далеко. Я приветствую всех с большой любовью», — говорится в тексте некролога. Композитор обратился к своим детям и внукам и попросил их помнить о том, как сильно он их любил. Последние слова он посвятил своей жене Марии. Он назвал свой уход самым болезненным прощанием с ней.