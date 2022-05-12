Похороны Леонида Кравчука — первого президента Украины — пройдут 17 мая в Киеве, сообщило украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на источник, близкий к семье первого президента. Тело политика доставят из Мюнхена.

По данным издания, похороны первого президента Украины Леонида Кравчука состоятся во вторник на Байковом кладбище в Киеве. Прощание с первым президентом Украины состоится в «Украинском доме».

Источник издания отметил, что время еще не определено, «но ориентировочно в 11:00».

«Тело первого президента доставят из Мюнхена», — уточнили в сообщении.

Леонид Кравчук ушел из жизни 10 мая в возрасте 88 лет после продолжительной болезни. Он занимал пост президента Украины с декабря 1991 года по 1994 год. Кравчук был главным идеологом выхода республики из состава СССР, считает политолог и вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин. В беседе с «360» он рассказал о ярком взлете и стремительном падении политической карьеры экс-президента Украины.